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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) kasım ayı meclis toplantısında konuşan ATSO Başkan Vekili Cihangir Deniz, tarifeli sefer çağrısı yaptı. Türkiye'de iç turizmin gelişmesi için şehirler arasındaki direkt uçak seferlerinin yetersiz olduğunu belirten Cihangir Deniz, "Hızlı tren ağımız zaten yok. Son dönemde hem uçak seferleri azaldı hem de bilet fiyatları yükseldi. Antalya- Ankara uçak seferleri bile yetersiz" diye konuştu. Ankara'ya günde 10-12 olan uçak sayısının 3-4'e düşürüldüğünü vurgulayan Deniz, "Antalya gibi bir şehir için bu kabul edilemez. Bu konuda Türk Hava Yolları (THY) yönetimine yazı yazacağız" dedi.Bu yıl düzenlenen Antalya Uluslararası Golf Turnuvası'na da değinen Deniz, dünya genelinde 1 milyar televizyon izlenmesine ulaşıldığının tahmin edildiğini söyledi. İspanya'nın 300 golf sahasıyla yılda 5.5 milyar dolar gelir sağladığını belirten Deniz, "Biz Belek'te 12 sahayla 150 bin golf turistine ev sahipliği yapabiliyoruz. Sayı az, ama golf turizmi Antalya'nın marka değerini yükseltiyor ve turizm gelirini artırıyor. Bu turnuvanın böyle bir dönemde Türkiye imajına, reklamına da çok önemli katkı yaptığı açıktır" dedi.