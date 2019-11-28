Alanya’da sörf keyfi

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, Galip Dere Plajı'nda sörf yaptı. İlçe merkezindeki plajda oluşan dalgalara kendilerini bırakan sörfçüler, eğlenceli vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede dalga boyu ise 2 metreyi buldu.4 yıldır sörf yaptığını belirten Selman Dalgıç, "Akdeniz'de fırtınalar çıkmaya başladı. Fırtınalar insanlar için biraz korkutucu olsa da biz eğlence olarak görüyoruz. Alanya bu anlamda sörf için çok uygun durumda. Biz de dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz" dedi. Alanya'ya sörf için geldiğini aktaran Ukraynalı tatilci Mykola Shymko ise, "Geçen yıl tatile geldiğimde arkadaşlarımdan sörf yapıldığını öğrendim. Alanya Sörf Grubu üyeleriyle bağlantıya geçtim ve sörf tahtası edinerek sörf yapmaya başladım. Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim. Çünkü buraya gelmek kolay ve daha uygun" dedi.