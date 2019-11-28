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Amazon kadını yaşama tutunuyor

12 yılda 7 farklı kanseri yendiği için Amazon kadını olarak bilinen Çakır, şimdi kemik ve akciğer kanseri ile savaşıyor

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Amazon kadını yaşama tutunuyor
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde 12 yılda 9 farklı kansere yakalanan ve bunlardan 7'sini yendiği için çevresindekiler tarafından 'Amazon kadın' olarak anılan Çiğdem Çakır (41), şimdi kemik ve akciğer kanseriyle savaşıyor. Side'de 12'nci sınıfa giden oğluyla oturan Çiğdem Çakır'ın zorlu mücadelesi 2007'de başladı. Önce önemsemediği göğsündeki kitle nedeniyle doktora giden Çiğdem Çakır, kanser olduğunu öğrendi. Bu bölgedeki kanserin ardından Çakır rahim, yumurtalık, safra kesesi, lenf, boyun, kemik ve akciğer kanserlerine yakalandı.

YARDIM ÇAĞRISI YAPTI
7 kez kanseri yenmeyi başaran Çiğdem Çakır, halen kemik ve akciğer kanserleriyle mücadele ediyor. Geçen ay akciğer ameliyatı olduğunu belirten Çakır, tedavisini Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde sürdürüyor. Yaptığı el işlerini satarak ve sosyal yardımlarla geçimini sağlamaya çalışan Çakır, kemoterapi tedavisi için gerekli olan ve bir kutusu 14 bin lira civarındaki 4 kutu ilaca ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Yardım istiyorum, ölmek değil, yaşamak istiyorum" dedi.
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Amazon kadını yaşama tutunuyor
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