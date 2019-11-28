‘Cinayete teşebbüs!’

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Antalyaspor Yönetim Kurulu, pazartesi günü 1-1 sonuçlanan Gaziantep FK maçının hakemlerine ateş püskürdü. Adil bir yönetim gösterilmesi gerektiği belirten kırmızı beyazlı yönetim, sert tepki gösterdi. Hakem kararlarına vurgu yapılan açıklamada,dikkati çekildi. Karşılaşmanın 33. dakikasında da hakemin yine hatalı bir karara imza attığı vurgulanarak,açıklaması yapıldı.Maçta, Antalyaspor aleyhine çok sayıda hatalı karar verildiği iddia edilen açıklamada, "Futbol kurallarındafutbol kamuoyuna göre iseolarak değerlendirilen bir pozisyonda rakibimizin futbolcusuna kırmızı kart çıkmasını beklerken hastaneye kaldırılan futbolcumuz Amilton'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir sakatlıkla karşı karşıya kaldık" denildi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında görev alan hakemler ile maçın orta hakemi Hüseyin Göçek arasında geçen diyalogların merak edildiğine dikkat çekilerek, "Hatalı ofsayt kararı ve kırmızı kart gerektiren pozisyonun VAR odasında görülmediğine inanmıyoruz. Hatalı kalkan o bayrağın, çıkmayan kırmızı kartın bedelini kim ödeyecek?"Sadece sözkonusu maçla ilgilideğil, sonraki haftaları,hatta sezonuntümünü etkileyecekhatalı iki kritikkarar sonucu oluşanmaddi ve manevikaybımızı kim nasılkarşılayacak?" denildi.