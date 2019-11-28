Antalyaspor Yönetim Kurulu, pazartesi günü 1-1 sonuçlanan Gaziantep FK maçının hakemlerine ateş püskürdü. Adil bir yönetim gösterilmesi gerektiği belirten kırmızı beyazlı yönetim, sert tepki gösterdi. Hakem kararlarına vurgu yapılan açıklamada, karşılaşmanın 17. dakikasında gelişen ve ofsayt olduğu gerekçesiyle kesilen atakta hakemin verdiği kararın yanlış olduğunun yayıncı kuruluşun kameraları tarafından da net bir şekilde tespit edildiğine
dikkati çekildi. Karşılaşmanın 33. dakikasında da hakemin yine hatalı bir karara imza attığı vurgulanarak, "Karar nedeniyle şok yaşadık"
açıklaması yapıldı.
'DIŞARIDA CİNAYETE TEŞEBBÜS SAYILIR'
Maçta, Antalyaspor aleyhine çok sayıda hatalı karar verildiği iddia edilen açıklamada, "Futbol kurallarında 'rakibi yaralayıcı nitelikte faul',
futbol kamuoyuna göre ise 'resmen cinayete teşebbüs'
olarak değerlendirilen bir pozisyonda rakibimizin futbolcusuna kırmızı kart çıkmasını beklerken hastaneye kaldırılan futbolcumuz Amilton'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir sakatlıkla karşı karşıya kaldık" denildi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında görev alan hakemler ile maçın orta hakemi Hüseyin Göçek arasında geçen diyalogların merak edildiğine dikkat çekilerek, "Hatalı ofsayt kararı ve kırmızı kart gerektiren pozisyonun VAR odasında görülmediğine inanmıyoruz. Hatalı kalkan o bayrağın, çıkmayan kırmızı kartın bedelini kim ödeyecek?"
'TÜM SEZON ETKİ ALTINDA KALIYOR'
"Rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken o ana kadar en iyi performans gösteren oyuncularımızdan Amilton'un oyun dışı kalmasının ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olmasının bedelini kim ödeyecek?
Sadece söz
konusu maçla ilgili
değil, sonraki haftaları,
hatta sezonun
tümünü etkileyecek
hatalı iki kritik
karar sonucu oluşan
maddi ve manevi
kaybımızı kim nasıl
karşılayacak?" denildi.