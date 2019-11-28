Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Antalya'da Mesleki Eğitim Merkezlerin eğitim gören ve saniyede çalışan çıraklar yeşil sahada boy gösteriyor. Çırakların sanayide çalışmaları nedeniyle yeterli sosyal faaliyet zamanı bulamazken, hayata geçirilen proje ile birlikte çıraklar hünerlerini sahada gösteriyor.
YENİ YETENEKLER KEŞFEDİLECEKLER
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında başlatılan proje kapsamında yapılan turnuvada 28 takım mücadele ediyor. Çırakların spor malzemeleri, ulaşımları ve ödülleri İl Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. 25 Kasım'da başlayan turnuvada mücadeleler devam ederken, çıraklara kişisel gelişim uzmanı tarafından eğitim verilerek, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapılıyor.
Turnuva, 3 Aralık'ta oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.