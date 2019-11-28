BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Antalya'da Mesleki Eğitim Merkezlerin eğitim gören ve saniyede çalışan çıraklar yeşil sahada boy gösteriyor.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında başlatılan proje kapsamında yapılan turnuvada 28 takım mücadele ediyor. Çırakların spor malzemeleri, ulaşımları ve ödülleri İl Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.Turnuva, 3 Aralık'ta oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.