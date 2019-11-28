Girişimcilikte Türkçe zirvesi

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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 22. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlendi. Zirveye, Kazakistan, İran, Bulgaristan'ın da bulunduğu 20 ülkeden gelen 50 işadamı katıldı. Antalya ekonomisi hakkında yapılan sunumun ardından konuk ülke firmaları, Antalyalı firmalarla bir araya gelerek işbirliği imkanlarını görüştü.Toplamda 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleşti. ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, 45 bin üyesi olan ATSO'nun yaklaşık 4 bininin yabancı olduğunu, bin 628'inin ise zirveye katılan ülkelerden gelen yabancı sermaye ile kurulmuş firmalar olduğunu söyledi. ATSO'nun uluslararası işbirliklerine de dikkat çeken Deniz, "25 ülkeden 28 oda, borsa ve birlik ile işbirliğimiz var" dedi. Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Karaloğlu, kentin potansiyeli ve yatırım kaynakları hakkında bilgi verdi. Antalya'nın çok önemli bir tarım, turizm ve ticaret şehri olduğunu ifade eden Karaloğlu, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapabilecek çok sayıda ürün olduğundan bahsetti. Türkçe konuşulan coğrafyalardaki potansiyele dikkat çeken Karaloğlu'na, konuk girişimciler tarafından kaftan hediye edildi.