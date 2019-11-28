Mal canın yongası

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Isparta'da kontrolden çıkan otomobil su kanalı uçtu, kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 32 HA 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine, ardından korkuluklarına çarptığı köprüden yaklaşık 5 metre aşağıdaki su kanalına uçtu. Kazada, Yeliz U., Cafer U. ve bebekleri M.E.U. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılardan M.E.U. isimli bebek ile annesi Yeliz U.'yu bulundukları yerden kurtardıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cafer U. ise, otomobilde altınlarının bulunduğunu iddia ederek, yaklaşık 5 metre derinlikteki su kanalında bulunan kazalı aracın yanına indi. Alkollü olduğunu söyleyen ve sürücünün kendisi olmadığını iddia eden Cafer U. bir süre su kanalı, köprü altı ve bagajda altın aradı.