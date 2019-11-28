Mezunların işi hazır

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 4 yıl önce açılan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü geçen yıl ilk mezunlarını verdi. Bu yıl 20 öğrencinin meslek öğrendiği bölümün öğretmeni Hafize Kök, "Saç şekillendirme ve renklendirme dersimiz oluyor, makyaj dersimiz oluyor, manikür, pedikür dersimiz oluyor. Cilt bakımı, derslere ekstra ilave olabiliyor. Öğrencilerimizle birlikte farklı işlemleri sergiliyoruz" dedi. Bu mesleğin önünün hiçbir zaman kapanmayacağını kaydeden Kök, "Çünkü kadınlar her zaman güzel olmayı istiyor" dedi.Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurettin Özgür de bu bölümün öğrenciler için en revaçta bölüm olması gerektiğini kaydetti. Özgür, "Buradan mezun olan öğrencilerimizin yüzde 100'ü anında iş buluyor. Üniversiteye gidemeyecek öğrencilerin mutlaka bu bölümleri tercih etmesi lazım ki burayı bitirdikten sonra kalifiye olarak işletmelerde çalışınlar. Mezunlara iş yeri açma belgesi verilecek" diye konuştu.