Şehit Yiğit unutulmadı

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Hakkari'de 1999 yılında şehit düşen Jandarma Er Ramazan Yiğit'in ismi kendi okuduğu ve babası Ali Yigit'in 25 yıl görev yaptığı Merkez İmam Hatip Ortaokulu'na verildi. Okula yeni isim tabelası, düzenlenen törenle takıldı. Okulun girişinde de Şehit Jandarma Er Ramazan Yiğit köşesi açıldı. Okulun şu anki müdürü olan Ali Osman Avcı'nın da şehidin çocukluk arkadaşı olması dikkat çekti. Avcı'nın Ramazan Yiğit şehit olduğunda kaleme aldığı şiir bir öğrenci tarafından okunurken, dinleyenler gözyaşlarını tutamadı.Törene şehidin anne babası Ali ve Faden Yiğit ile Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay da katıldı. Törende duygusal anlar yaşayan Ali Yiğit, "20 yıl sonra okula çok özel bir tören için dönmek duygulandırdı. Oğlum Ramazan'ın benim görev yaptığım okulda yaşatılacak olması beni ayrıca gururlandırdı" diye konuştu.Vali Yardımcısı Ateş ise, "Şehidimiz 21 yaşında 20 yıl önce bu vatan için Hakkari'de kahramanca şehit oldu. Şehidimizi unutmamak bizim görevimiz ve unutmayacağız da. Şehidimizin adını, babasının yıllarca hizmet ettiği bu okulda yaşatmak bizim vazifemiz" dedi. Tören, okul öğrencilerinin Kur'anı Kerim tilaveti ardından da İl Müftüsü Bayram Şahin'in dua etmesiyle sona erdi.