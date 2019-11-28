Şubat ayında TOUR OF ANTALYA rüzgarı esecek

U
luslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türk bisikletinin ve Antalya şehrinin marka organizasyonlarından biri haline gelen Tour of Antalya powered by AKRA
'nın, 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu yıl üçüncü yaşını kutlamaya hazırlanan dev organizasyon, UCI klasmanında bir basamak yükselerek 2.1 kategorisindeki yarışlar arasında yerini aldı. Bu yıl üçüncü kez organize edilecek olan 4 etaplık turun, başlangıç ve bitiş tarihleri de resmi olarak açıklandı.
BİR ÜST KATEGORİYE YÜKSELDİ
İlk iki yılında UCI'ın 2.2 kategorisinde düzenlenen Tour of Antalya, bir üst kategoriye yükselme başarısı da gösterdi.
İkinci yılında 21 ülke, 28 takımdan
168 sporcunun yer aldığı organizasyon,
klasmanda bir basamak yükselerek
Tour of Slovakia, Tour Cycliste
International du Var et des Alpes Maritimes
ve Vuelta Asturias Julio Alvarez
Mendo gibi dünyaca ünlü UCI 2.1 kategorisi
yarışlarından biri oldu. Gerçekleşen kategori yükselmesiyle birlikte artık World Tour takımları da Tour of Antalya'ya katılabilecek.
20-23
Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek
olan yarışa katılacak takımlar ve etaplar
da kısa süre içerisinde açıklanacak.