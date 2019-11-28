Şubat ayında TOUR OF ANTALYA rüzgarı esecek

BUGÜN NELER OLDU

luslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türk bisikletinin ve Antalya şehrinin marka organizasyonlarından biri haline gelen'nın, 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu yıl üçüncü yaşını kutlamaya hazırlanan dev organizasyon, UCI klasmanında bir basamak yükselerek 2.1 kategorisindeki yarışlar arasında yerini aldı.İkinci yılında 21 ülke, 28 takımdan168 sporcunun yer aldığı organizasyon,klasmanda bir basamak yükselerekTour of Slovakia, Tour CyclisteInternational du Var et des Alpes Maritimesve Vuelta Asturias Julio AlvarezMendo gibi dünyaca ünlü UCI 2.1 kategorisiyarışlarından biri oldu.20-23Şubat tarihleri arasında gerçekleşecekolan yarışa katılacak takımlar ve etaplarda kısa süre içerisinde açıklanacak.