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Şubat ayında TOUR OF rüzgarı esecek

şehrinin bir markası haline gelen Tour of Antalya powered by AKRA bisiklet turu 20-23 Şubat’ta nefesleri kesecek

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Şubat ayında TOUR OF ANTALYA rüzgarı esecek
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türk bisikletinin ve Antalya şehrinin marka organizasyonlarından biri haline gelen Tour of Antalya powered by AKRA'nın, 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu yıl üçüncü yaşını kutlamaya hazırlanan dev organizasyon, UCI klasmanında bir basamak yükselerek 2.1 kategorisindeki yarışlar arasında yerini aldı. Bu yıl üçüncü kez organize edilecek olan 4 etaplık turun, başlangıç ve bitiş tarihleri de resmi olarak açıklandı.

BİR ÜST KATEGORİYE YÜKSELDİ
İlk iki yılında UCI'ın 2.2 kategorisinde düzenlenen Tour of Antalya, bir üst kategoriye yükselme başarısı da gösterdi. İkinci yılında 21 ülke, 28 takımdan 168 sporcunun yer aldığı organizasyon, klasmanda bir basamak yükselerek Tour of Slovakia, Tour Cycliste International du Var et des Alpes Maritimes ve Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo gibi dünyaca ünlü UCI 2.1 kategorisi yarışlarından biri oldu. Gerçekleşen kategori yükselmesiyle birlikte artık World Tour takımları da Tour of Antalya'ya katılabilecek. 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışa katılacak takımlar ve etaplar da kısa süre içerisinde açıklanacak.

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