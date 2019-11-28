Türkiye’nin en güzel portakalı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Finike ilçesinde mikro kliması, alüvyon toprak yapısı ve su kaynakları sayesinde dünyanın en kaliteli narenciye ürünleri arasında yer alan, coğrafi işaret tescilli Finike portakalında hasat sezonu başlandı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ürün kalitesinin güzel olduğunu söyledi.180-200 bin ton civarında rekolte beklediklerini kaydeden Sarıçobanoğlu, "Bu da yaklaşık Türkiye genelinin yüzde 18, Antalya'nın da yüzde 80'ine tekabül etmektedir. Sezon geçen yıllara oranla biraz hareketsiz başladı. Mevsimin sıcak gitmesinden dolayı sezon başlangıcında 2 TL'ye giden fiyatlar talep az olduğu için bugünlerde 1.5 TL civarına düştü. Önümüzdeki günlerde havanın mevsim normallerine dönmesiyle üreticimiz talebin artması ve fiyatların yine yukarı çıkmasını ümit etmektedir" dedi.