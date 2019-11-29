Alanya A.Gücü’ne kilitlendi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'deAytemiz Alanyaspor, rotasınıAnkaragücü maçına çevirdi.Turuncu-yeşilliler,yenerek kötü gidişe son vermekve yeniden yükselişe geçmek istiyor.Maçın hazırlıklarınıyaptığı antrenmanla sürdürenAlanyaspor koşu ve ısınmahareketleri ile başladıkları idmanıpas çalışması ile devam ettirdiler.Teknik Direktör Erol Bulut gözetimindeyapılan antrenmanın basınakapalı olan ikinci bölümünde ise taktikağırlıklı çalışan futbolcuların,Ankaragücü maçı için oldukça hırslıoldukları belirtildi.