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Alanya A.Gücü’ne kilitlendi

’e hızlı bir giriş yapan ancak üst üste yaşadığı kayıplarla 7. sıraya gerileyen Aytemiz , sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı ile yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Alanya A.Gücü’ne kilitlendi
Süper Lig'de dört haftayı 2 beraberlik-2 yenilgi ile kapatan Aytemiz Alanyaspor, rotasını Ankaragücü maçına çevirdi. Turuncu-yeşilliler, 6 haftadır galibiyete hasret olan başkent ekibini yenerek kötü gidişe son vermek ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 17.30'da başlayacak. Maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyaspor koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları idmanı pas çalışması ile devam ettirdiler. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışan futbolcuların, Ankaragücü maçı için oldukça hırslı oldukları belirtildi.
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Alanya A.Gücü’ne kilitlendi
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