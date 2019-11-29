Alanya A.Gücü’ne kilitlendi

Süper Lig'de dört haftayı 2 beraberlik-2 yenilgi ile kapatan
Aytemiz Alanyaspor, rotasını
Ankaragücü maçına çevirdi.
Turuncu-yeşilliler, 6 haftadır galibiyete hasret olan başkent ekibini
yenerek kötü gidişe son vermek
ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 17.30'da başlayacak.
Maçın hazırlıklarını
yaptığı antrenmanla sürdüren
Alanyaspor koşu ve ısınma
hareketleri ile başladıkları idmanı
pas çalışması ile devam ettirdiler.
Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde
yapılan antrenmanın basına
kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik
ağırlıklı çalışan futbolcuların,
Ankaragücü maçı için oldukça hırslı
oldukları belirtildi.