Balık pastırması üretti

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TÜRKİYE'NİN ilk pastırması, Antalya'da üretildi. Hobi olarak yaptığı pastırmalar yakınları tarafından çok beğenilince, pastırma yapımı için uygun balık türlerini araştırdı. Japonya'ya ihraç edilen akya ve orkinos balıklarını alan Akbaş, balık pastırma üretimine başladı. Akbaş, pastırmayı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kilosu 350 TL olan balık pastırması, 150 TL'ye satılan dana pastırması kadar beğeniliyor.Pastırmanın hazırlanma sürecinin yaklaşık 35 gün olduğunu anlatan Akbaş, "Balığın 15 günü tuzda bekleyerek geçiyor. Ardından çemenlenip kurutmaya giriyor. 100 kilo balıktan 35 kilo pastırma üretiliyor" diye konuştu.