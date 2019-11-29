Balık tüketimi özendiriliyor

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul çağındaki çocuklara yönelik 'Sağlığım İçin Doğayı Seçtim Projesi' uygulanıyor. Yılda 14 bin ton balık üretimiyle Türkiye'nin önde gelen ilçelerinden olan Seydikemer'de balık tüketimini de artırmayı hedefleyen proje ile öğrencilere balık tüketiminin önemini anlatılıyor. Proje kapsamında Kadıköy Ortaokulu öğrencileriyle Yaka Mahallesi'ndeki balık işletmelerine ziyaret düzenlendi.'Haftada iki kez balık, ömür boyu sağlık' sloganlı etkinlik ile yaklaşık 30 öğrenciye balıkların beslenmedeki önemi, Omega-3 nedir, güvenilir balık nasıl olur gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Bugüne kadar 250 öğrenciye ulaşan eğitimlerin devam edeceği, ileri etaplarda velileri de kapsayacak yeni bilgilendirmeler yapılacağı bildirildi.