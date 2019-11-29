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Çiftçiyi sevindiren açıklama

Alanya yönetiminin ile toplantısında ilçedeki su sorunuyla ilgili çözüm müjdesi verildi

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Çiftçiyi sevindiren açıklama
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya'nın doğu bölgesinin tarımsal sulama suyu sorunun çözümüyle ilgili müjde verdi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve bölge müdür yardımcıları ile bir araya gelen Toklu, Kestel, Kargıcak, Demirtaş ve Mahmutlar mahallelerinin sulama sorununun giderileceği sözü verdi. Toplantıya Sulama Birliği Başkanı ve Alanya Muz Üreticileri Başkanı Mustafa Şenli de katıldı.

MUHTARLARIN TALEPLERİ
Konuyla ilgili daha önce bölgedeki muhtarlarla da bir araya gelen Toklu, muhtarlardan gelen talepleri DSİ yetkililerine ilettiklerini anlattı. Toklu, "Bölge müdürümüzle yaptığımız toplantılar neticesinde Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak bölgesinde vatandaşlarımızın su konusundaki sıkıntılarını gidereceğiz" diye konuştu. Toklu, çiftçiler ve üreticiler için taşın altına ellerini koyduklarını ve sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
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Çiftçiyi sevindiren açıklama
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