Gaziler unutulmadı

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Antalya'da yaşayan 104 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi. Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1974'te düzenlediği barış harekatı sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, "Kuzey Kıbrıs, o barış harekatında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz sayesindedir. Onun için size ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak azdır" ifadelerini kullandı.İki senedir Kıbrıs gazilerini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi ile birlikte 45 yıl önce mücadele ettikleri topraklara gönderdiklerini vurgulayan Vali Karaloğlu, ileriki yıllarda da gaziler ve eşlerini gruplar halinde KKTC'ye göndermeye devam edeceklerini dile getirdi. Konuşmasının ardından Antalya Vali Karaloğlu, Muratpaşa ilçesinde yaşayan 104 Kıbrıs gazisine berat ve madalya takdim etti. Törene, Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, gaziler ve yakınları katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı.