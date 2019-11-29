‘Haksızlığa karşı susmayacağız!’

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Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başaşehir'e konuk olacak Antalyaspor'da hazırlıklar devam ederken, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün PFDK'ya sevk edilmesi sinirleri gerdi.Toplantı sonunda , Gaziantep FK maçının hakemi Hüseyin Göçek'e yönelik yapılan eleştirinin ardından Öztürk'ün PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili bir açıklama daha yapıldı. Yönetimin açıklanmasında,ifadelerine yer verildi.Antalyaspor Teknik Direktörü StjepanTomas, Medipol Başakşehir maçının kendisi için ilginç olacağını söyledi. Sezona İstanbul ekibinde antrenör olarak başlayan Tomas,şeklinde konuştu.