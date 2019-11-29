‘Haksızlığa karşı susmayacağız!’

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başaşehir'e konuk olacak Antalyaspor'da hazırlıklar devam ederken, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün PFDK'ya sevk edilmesi sinirleri gerdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanı yönetici Berkay Bahar ve Melih Beken ile birlikte izleyen Öztürk daha sonra yönetim kurulu toplantısı yaptı.
HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ
Toplantı sonunda , Gaziantep FK maçının hakemi Hüseyin Göçek'e yönelik yapılan eleştirinin ardından Öztürk'ün PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili bir açıklama daha yapıldı. Yönetimin açıklanmasında, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da uğradığımız haksızlıklar karşısında susmayacağımızın, haklı tepkimizi ortaya koyacağımızın ve camiamızın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Adil yönetim istediysek, kendimiz için değil, Türk futbolu için istedik. Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz"
ifadelerine yer verildi.
ESKİ TAKIMINA KARŞI...
Antalyaspor Teknik Direktörü StjepanTomas, Medipol Başakşehir maçının kendisi için ilginç olacağını söyledi. Sezona İstanbul ekibinde antrenör olarak başlayan Tomas, "Başakşehir'in iyi ve geniş bir kadrosu var. Avrupa'da oynuyorlar. Benim için de özel bir maç olacak. Biz futbol oynamak istiyoruz. Puan alıp Antalya'ya dönmeyi hedefliyoruz. Rakibi biliyor olmam tabi ki avantaj. Ama önemli olan futbolcularımızın bunları sahaya yansıtmasıdır"
şeklinde konuştu.