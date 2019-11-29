Herkes tatil yaptı onlar okulda çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde öğretmenler, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde dinlenmek yerine tadilat gerektiren okulu pırıl pırıl yaptı. Tatilden dönen öğrenciler, yenilenen okullarında ders başı yaptı. Yalvaç'a bağlı Ayvalı köyü Şehit Gökhan Aslan İlkokulu Müdürü Gökhan Tuncer, anasınıfı öğretmeni Emrah Efe ve sınıf öğretmeni Şerife Mandal, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim- öğretim görmeleri için harekete geçti.Ara tatili fırsat bilerek okul binasında tadilat işlerine girişen öğretmenlere, ilkokula adının verildiği Şehit Gökhan Arslan'ın babası Eflatun Arslan, Ayvalı Köyü Muhtarı Kudret Korkmaz, aile sağlığı hekimi Aslı Yeter Erdoğan de projeye mali destek verdi. Çocuklar tatil dönüşü büyük bir sürprizle karşılaştı ve yeni sınıflarına kavuştu. Okul Müdürü Gökhan Tuncer, "Okulumuzda tadilat görmesi gereken bazı yerler vardı. Öğretmen arkadaşlarımızla oturduk ve okulumuzun daha iyi koşullarda çocuklarımıza eğitim vermesi için bu ara tatili değerlendirdik. Zemin laminantla kaplandı, duvarlarımız boyandı, elektrik tesisatı yenilendi" dedi.