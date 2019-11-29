İspanya’da çevre çalışması

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Kepez Hüseyin Ak Ortaokulu, 'Gelecek Nesillere İlham Verecek Kapsayıcı Paylaşımlarla Bilinç Geliştirme' isimli Erasmus+ projesinin Son Servera – İspanya'daki ilk toplantısına 9 kişilik ekiple katıldı.Proje koordinatörü okul Ies Puig De Sa Font tarafından davet edilen İngilizce öğretmenleri Saadettin Mesutoğlu, Yasemin Budak, Derya Demirel, Müzik Öğretmeni Kubilay Köktürksuvarlı, Görsel Tasarım Öğretmeni Murat Biliciler ile öğrenciler Doğan Efe Taş, Burak Günyıl, Ezgi Zorlu ve Azra Rabiagül Gümüş etkinlikte, AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanan hibe desteğiyle yer aldı. Toplantıda fiziksel ve sosyal çevre sorunları konusunda insanları bilinçlendirmeyi amaçlayan projenin ana ürünü olan Envising mobil uygulasının demo versiyonu tanıtıldı. Proje ortağı Türkiye, Fransa, İtalya, İsveç ve Romanya'dan gelen öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinliklerde çevre bilinci oluşturacak bir reklam geliştirme konusunda etkileşimde bulunuldu. Ayrıca, İspanyol eğitim sistemi ve çevre sorunları ile mücadele politikaları konusunda faaliyetler yapıldı. Bir sonraki etkinlik toplantının 16-20 Mart 2020'de Fransa'da yapılacak.