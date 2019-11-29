Karanlıkdere Kanyonu sonbaharda tablo gibi

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Burdur'un Altınyayla ilçesindeki meşe, çınar, sedir, ardıç, kızılçam ve karaçam ağaçlarıyla kaplı Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı sonbaharın güzelliğini yansıtıyor. Burdur kent merkezine 150, Fethiye'ye 90 kilometre mesafede Batı Toroslar'da bulunan Karanlıkdere Kanyonu, zengin bitki ve ağaç türlerinin sararan yaprakları, kayalardan çıkan soğuk pınarları ve irili ufaklı şelaleleriyle sonbaharın güzelliklerini gözler önüne seriyor. Kanyonda bir de 540 yaşında Toros sediri anıt ağaç yer alıyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, 10 kilometre uzunluğundaki kanyonun 17 bin 758 dekarlık alana sahip olduğunu belirtti. Kamil, "Zorlu bir yürüyüş parkuruna doğa ve foto safariye çok elverişli bir yer. Batı Toroslar'daki kanyon, bu mevsimde sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor" dedi. Kamil, Burdur'da karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanterini çıkardıklarını belirterek, "Bu kanyonun bir diğer önemli özelliği ise vaşak ve karakulağın aynı habitatı paylaştığı ender alanlardan biridir. Buralar, ağaçların ve yaprakların halı motifi gibi şekillendiği sonbaharın güzelliklerini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.