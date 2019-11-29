Kızından ilham aldı kitap yazdı

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AKDENİZ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun'un kaleme aldığı 'Anayasa Candır' kitabı, ATİK'te düzenlenen kokteylle okurlarıyla buluştu. Salı Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen kokteyle katılım yoğun oldu. Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da kokteyle katıldı.Kokteylde kitabıyla ilgili bir konuşma da yapan Ayşe Odman Boztosun, bu kitabı yazarken 8'inci sınıf öğrencisi olan kızı Esma Zeynep'ten ilham aldığını söyledi. Kitaptaki Zeyno karakterine de bu ismi de kızından esinlenerek verdiğini açıklayan Boztosun "Bu kitap ile hem akılcı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek istedim. Hem de anayasa ve devlet gibi kavramları öyküleştirerek, eğlenceli bir hale getirerek anlattım" diye konuştu. Boztosun kendisine ilham veren kızı Zeynep'i de kürsüye davet etti.