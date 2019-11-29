Öğretmenler ile anlamlı buluşma

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi. Buluşmaya Ulucan'ın eşi Selda Ulucan da katıldı. Ulucan öğretmenliğin, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu ifade etti. Ulucan, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin öğretmen eşleri ve aileleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi. Ayrıca, şehit ve gazilerin Antalya merkezi ile Alanya, Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde ikamet eden öğretmen eşleri okullarında ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.