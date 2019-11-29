Ölümlü paraşüt kazasında 2 tahliye

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ANTALYA'DA, bir Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasında tutuklu yargılanan su sporları firması sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Çürümez, olayda kusurları olmadığını belirterek, "Sabah saatlerinde geldiler, hava şartları nedeniyle paraşüte bindirmedim. Öğleden sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasından hava şartlarının daha iyi olacağını görünce arayarak çağırdım. Geldiklerinde tekneye binerek yaklaşık 400 metre açıldık. Bir süre sonra şiddetli rüzgar çıktı, vinçle halatı çekmeye çalıştıysam da olmadı, paraşütün bağlı olduğu halat koptu ve paraşüt sahile doğru sürüklendi" dedi. Antalya'nın başka bölgelerinde aynı gün üç benzer kazanın meydana geldiğini hatırlatan sanıkların avukatı müvekkillerinin tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla Çürümez ve Sirek'in tahliyelerine karar verdi. Heyet, dosyanın makine mühendisi, meteoroloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşacak bilirkişi heyetine gönderilerek, kusur durumu hususunda rapor düzenlenmesine karar verdi. Olay, 14 Eylül'de Konyaaltı Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Rus Tatyana Mitrofanov ve oğlu Mark (19), deniz paraşütüyle 60 metre havalandıktan sonra halatlarının kopması üzerine palmiye ağaçlarına çarptı. 20 metreden düşen Mark Mitrofanov hastanede yaşamını yitirdi.