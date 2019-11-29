Sahte dişçi isyanı

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Antalya'nın Serik ilçesinde dişlerindeki apse nedeniyle fenalaşarak yaşamını yitiren Durmuş Ay'ın (39) ölümüyle ilgili şok bir iddia geldi. Talihsiz adamın eski eşi Müjgan Korkmaz, 'seyyar dişçi' olarak tanınan H.A.'nın apse olmasına rağmen Ay'ın 5 dişini çektiğini belirterek, H.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, diş hekimi olmadığı, elinde çantayla dolaşıp diş çektiği belirlenen H.A. polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Durmuş Ay'ın mezarının açılarak yeniden otopsi yapılacağı belirtildi.Durmuş Ay'ın Mitat (15), Ömer (13) ve Efe (11) adlı 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Müjgan Korkmaz, eşinin dişlerini çektirdiği gün çocuklarını yanına getirdiğini söylerken, o anda hasta olduğunu fark ettiğini belirtti. Korkmaz, "Seyyar bir arkadaşım çalıştığım dükkana geldi, ona 5 dişimi çektirdim' dedi. Sağ bölgesi komple simsiyah ve kan oturmuş şekildeydi" diye konuştu.Eski eşinin rahatsızlandığı gün sahte dişçinin de yanında olduğuna değinen Korkmaz, "Hastanede bilincini kaybetti. Antalya'yşa sekv edilelecekti. O yaşanan kargaşada bu şahıs kaçtı. Benim çocuklarım gibi başka çocuklar da yetim kalmasın. 5 tane dişi apseliyken çekmesi, insanlığa sığmaz. Bu resmen katillik. Çantasında tayıdığı aletler hijyenik değildi" ifadelerini kullandı.