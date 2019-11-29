Savaş uçaklı kavşak hazır

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TÜRKİYE'NİN ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılarak Burdur'a getirilen F-4 Fantom tipi savaş uçağı, şehidin adının verileceği kavşağa yerleştirildi. Kavşağın açılışı 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle uçağın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan Gök'ün adının yaşatılması için 2 yıl önce Burdur Belediye meclisi oy birliği ile aldığı kararla çalışma başlattı. TSK envanterinden ayrılan F-4 Fantom tipi savaş uçağı, Eskişehir Ana Jet Üssü'nden yaklaşık 1 ay önce Burdur'a getirildi.