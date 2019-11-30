8 yaşında 118 kilo

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ANTALYA'NINAkseki ilçesinde, 118 kiloya ulaşan 8 yaşındaki Efe Samet Erdoğan'ın ailesi, çocukları için yardım çağrısında bulundu. Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ile Esmeray Erdoğan çiftinin ikinci çocuğu olan Efe, 3 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı. Sürekli yeme isteği olan minik Efe, 8 yaşına geldiğinde 118 kiloya ulaştı.Obeziteye bağlı tansiyon, karaciğer yağlanması, nefes darlığı, aşırı uyku hali ve uykuda solunum yetersizliği gibi rahatsızlıkları bulunan Efe, sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor. Belediye işçisi baba Mustafa Erdoğan, büyük oğlu 14 yaşındaki Ali'nin, hidrosefali ve epilepsi hastalığının bulunduğunu belirterek, "Onların yaşıtları gibi koşup oynamasını istiyorum fakat olmuyor. Sağlık sorunları bulunan iki çocuğuma da maddi yönden yetişmekte zorluk çekiyorum. Efe, bizim yardımımız olmadan ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.