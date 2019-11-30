Damat söyledi gelin oynadı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN sevilen sanatçılarından Mazhar Yıldız, hayatını Gülten Odabaşı ile Antalya'nın gözde restoranı Ala'fıranga restoranda kıyılan nikahla birleştirdi. Düğün gecesine katılan davetlileri Yıldız ve Odabaşı aileleri karşıladı. Gelen konuklara Mardin yöresel yemeklerinde ikramlar edildi. Gecenin sürprizi ise damat Mazhar Yıldız'dan geldi. Düğün pastasının kesiminin ardından mikrofonu eline alan Mazhar Yıldız, kendi düğününde şarkı söyledi.Gelin Gülten Odabaşı da arkadaşlarıyla eşinin söylediği şarkılara hem eşlik etti, hem de dans ederek eğlendi. Çift balayını Mardin'de yapacaklarını söylediler.