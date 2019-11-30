Hastanelerde denetim zamanı

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SAĞLIK Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven başkanlığındaki heyet, Antalya'daki sağlık tesislerini ziyaret ederek şehrin sağlık verilerini değerlendirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere sağlık tesislerinde yerinde değerlendirmelerde bulunan heyet, hastanelerin tıbbi, idari ve mali destek birimleri ile acil servis, yoğun bakım ve yatan hasta kliniklerinde gözlemler yaptı. Ataseven, hasta ve hasta yakınlarına hizmetten memnun olup olmadıklarını sorarak talep ve önerileri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıda, sağlık yöneticileri Antalya'nın sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirerek masaya yatırdı. Toplantıda, sağlık tesisinin güçlü ve zayıf yönleri ele alındı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Müdürlüğümüz özellikle yaz aylarında artan nüfusa sağlık hizmeti sunma noktasında üstün gayret göstermektedir" dedi.