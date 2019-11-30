Hücum saldırısı

Sezona 4'de 4 yaparak başlayan ve daha sonra oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor, ligde son 4 haftadır kazanamıyor. Son olarak Göztepe ile evinde karşılaşan ve sahadan 1-0 yenilgiyle ayrılan turuncu yeşilliler, bugün saat 17.30'da Ankaragücü ile oynayacağı maça odaklandı.
Kritik mücadelenin hazırlıklarını tesislerinde dün tamamlayan A. Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.
Dünü taktik prova ile tamamlayan Alanyasporlu oyuncular, Bulut'un gözüne girebilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Göztepe maçında iyi oynadıklarını ancak gol atamadıklarını söyleyen Erol Bulut, antrenmanda daha çok hücum varyasyonları üzerinde durdu.
TAKIMDA 5 EKSİK VAR
Ankaragücü'ne karşı savunmada Caulker'ın yerine Welinton'a yeniden şans vermesi beklenen genç teknik adamın, sol bekte ise cezası biten N'Sakala'yı formsuz Kaan Kanak'ın yerine oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kadroda cezalı olan Fernandes ve Ceyhun'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Juanfran, Lokman ve Tayfur yer almayacak. Rakip Ankaragücü'nde ise cezalı olan İlhan ve Fay, sakat olan Scarione ile Kulısic takımdaki yerlerini alamayacak.
ULUSOY YARAMIYOR
Bugünkü maçı yönetecek hakem Alper Ulusoy ile A. Alanyaspor'un yıldızı hiç barışmıyor.
Ulusoy bugüne kadar A. Alanyaspor'un 14 maçında görev yaparken, turuncu yeşilliler bu maçlardan 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ankaragücü ise Ulusoy'un görev yaptığı 4 maçtan 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
DJALMA CAMPOS İNANIYOR
BU sezon ilk 11'de kendine fazla şans bulamayan A.Alanyaspor'un Angolalı futbolcusu Djalma Campos, cezalı Fernandes'in yokluğunda Ankaragücü karşısında tekrar şans bulması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 28 lig ve 3 Türkiye Kupası maçında oynayarak 4 gol 3 asist yapan Campos, bu sezon ise 10 Süper Lig ve 1 kupa maçında görev yaparak 1 gole imza attı. A.Gücü maçında yine ilk 11'de çıkması beklenen Campos, karşılaşmada gol atacağına inandığını söyledi. Son haftalarda skor üretemediklerini söyleyen başarılı futbolcu, "Üzerimizdeki bu stresi A.Gücü'nü yenerek atacağız" diye konuştu.