Kepez’e kadın eli değecek

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ANTALYAKepez Belediyesi'nde 'Kadın Koordinasyon Merkezi' kuruluyor. Proje, Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) Sakarya Kurs Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 11 yıllık görev süresinde kadınlara yönelik projelere ağırlık verdiklerine vurgu yaptı. Bugün 7 binden fazla kişiye hizmet veren AKMEK'lerde de kursiyerlerin yüzde 90'ından fazlasının kadın olduğuna değinen Tütüncü, "AKMEK'ler bugün çok özel bir Kadınlar Kulübü haline geldi" dedi.Kurulacak yeni Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi ile belediyenin kadına ve aileye yönelik vermiş olduğu birçok hizmeti tek çatı altında birleştireceklerini vurgulayan Başkan Tütüncü, "Şehrin kadınlarıyla birlikte, devletin yardım elini hemşerilerimizin ve şehrin kalbine dokunduracağız. Kadın Koordinasyon Merkezi, projeler üreten, uygulamalar geliştiren, ışık tutan çalışmalar yapacak" diye konuştu.