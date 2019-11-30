Liselilerden örnek proje

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Şule- Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11-E sınıfı öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı.'Benim Sokak Hayvanım' projesini yürüten lise öğrencileri, okulun bahçe bölümüne ait olan bir kısmı sokak hayvanları için ayırarak, hayvanlar için barınak yapmak üzere harekete geçti. Öğrenciler, yuva yapımı ve hayvanların mama ihtiyaçlarını karşılamak için destek arayışına girdi. Liseli gençlerin ziyaret ederek, destek istediği Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, öğrencilerin projesine destek vereceklerini söyledi. Öğrenciler ise sokak hayvanlarına yönelik projelerine devam edeceklerini ifade etti.