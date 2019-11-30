Salda’yı kurtarma operasyonu var

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BURDUR Valisi Hasan Şıldak, bu yıl 1.5 milyon kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü'yle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Salda Gölü'nün doğal hali bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için özenli bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Şıldak, bu yıl yapılan çalışmaların meyvesini aldıklarını, ziyaretçi sayısı ve memnuniyette önemli bir artış olduğunu söyledi. Burdur'a 2019'da geçen yılı iki, hatta üçe katlayan sayılarda turist geldiğini anlatan Vali Hasan Şıldak, "Sadece Salda Gölü'ne 1,5 milyona yaklaşan sayıda ziyaretin gerçekleştiğini görüyoruz" dedi. Özel Çevre Koruma Bölgesi, koruma garantisiyle Salda Gölü'nün korunarak gelişeceğini vurgulayan Şıldak, "Salda Gölü, o eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak" diye konuştu.