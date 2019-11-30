Sanat dolu Aralık

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Aralık ayında zengin bir program ile perdelerini açacak. Opera, operet, müzikal, konser ve çocuk oyunu olmak üzere toplam 11 temsil ile izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB'da provalar hızla devam ediyor. Antalya DOB, 7 Aralık Cumartesi saat 20.00'de müzik düzenlemelerini Deniz Yıldız'ın yaptığı ve metni ile rejisi Fatih Şanal'a ait olan 'Memleketim' müzikalinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.Antalya DOB, kasım ayında prömiyerini gerçekleştirdiği ve sanatseverlerin beğenisini kazanan 'IV. Murat' operasını 12 Aralık Perşembe saat 20.00'de tekrar sahneleyecek. Antalya DOB, kurulduğu 1999 senesinde gerçekleştirdiği ilk eser olan ve Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen 'Çardaş Prensesi' operetini 17 Aralık Salı saat 20.00'de sahneleyecek.Antalya DOB, kapalı gişe sahnelediği Puccini'nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği dünyaca ünlü 'Madama Butterfly' operasını kaçıran ve yeniden izlemek isteyen sanatseverler için 21 Aralık Cumartesi saat 20.00'de tekrar sahneleyecek. 'Şekeronya' çocuk oyunu ise 14 Aralık Cumartesi saat 11.00, 19 Aralık ve 24 Aralık saat 11.00 ile 14.00 gösterimleri ile minik sanatseverlerle buluşacak. 2020 yılına da 28 Aralık saat 20.00'de 'Yeni Yıl Konseri' ile merhaba diyecekler.