Sembol cami için güç birliği yapıldı

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ANTALYA'NIN sembol camilerinden Muratpaşa Camisi için, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya İl Müftülüğü güç birliği yapıyor. İki kurumun imzaladığı protokol uyarınca, Muratpaşa Belediyesi camide abdesthane, bebek bakım odaları, bay-bayan tuvaletleri ve imam odasını inşa edecek. Belediye bu çalışmaları onaylı projeye uygun olarak yapacak.Halktan bu alanlarda ciddi şikayet olduğunu belirten Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Yeni üniteler yaz ayları itibari ile hizmete girecek. Orada Antalya'ya, kent kimliğine yakışan bir kullanım ortaya çıkacak diye ümit ediyoruz" dedi. İl Müftüsü Osman Artan ise uzun zaman önce yapılması nedeniyle kış aylarında tuvalet bölümünde olumsuzlar yaşandığını söyledi. Artan, "Tuvaletler ve abdest alma yerleri caminin o kısımları ile ilgili bütün çalışmaları Muratpaşa Belediyemiz gerçekleştirecektir" dedi.