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Tapu beklerken ipotek çıktı

Isparta’da kooperatiften tapusunu almak için müracaat eden Çetin, dairesinin başkasına satıldığını ve üzerinde ipotek olduğunu öğrendi

Giriş Tarihi: 30.11.2019
Tapu beklerken ipotek çıktı
ISPARTA'DA yıllardır aidat ödediği kooperatiften 14 numaralı daire kurada çıkan Mehmet Çetin, evini üzerine almak için gittiği Tapu Müdürlüğü'nde hayatının şokunu yaşadı. Dairesinin, üçüncü bir şahsa satıldığını öğrenen Çetin, hukuki mücadele başladı. Çetin, izni dışında başkasına satıldıktan sonra, üzerine bir de 600 bin lira tutarında ipotek konulan dairesini alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MAFYA KARIŞTI İDDİASI
Kooperatife 2015 yılında üye olarak katıldığını anlatan Mehmet Çetin, "O günden bugüne kadar yaklaşık 216 bin lira para ödedim. Ama tapumun başkasına verildiğini öğrendim. Kooperatifin yönetim kuruluna gidip sorduğumda bana, kendilerinin mafyalar tarafından tehdit edildiğini ve tapuyu da üçüncü kişilere vermek zorunda kaldıklarını söylediler. Ben de hukuki süreci başlattım" dedi. Çetin'in avukatı Muhammed Ali Kaya ise aynı binada 2 dükkanın da farklı kişilere satıldığını belirterek 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' konularında şikayetçi olduklarını anlattı.
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Tapu beklerken ipotek çıktı
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