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AK Parti asil atamayı yaptı

Giriş Tarihi: 1.12.2019
AK Parti asil atamayı yaptı
AK PARTİ Demre İlçe Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mehmet Koparıcı asaleten göreve atandı. Geçen ağustos ayından bu yana AK Parti Demre İlçe Başkanlığı görevini vekaleten yürüten işadamı Koparıcı, mazbatasını Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'den aldı. Koparıcı'nın asaleten atanması üzerine AK Parti İlçe Yönetim Kurulu topluca görevden istifa etti. Mehmet Koparıcı, bir hafta içinde 15 asil ve 8 yedek üyeden oluşan yeni yönetim kurulunu oluşturarak, AK Parti Genel Merkezi'ne sunacak.
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AK Parti asil atamayı yaptı
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