Çavuşoğlu morali

BUGÜN NELER OLDU

DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, takım kaptanları ve kulüp personeli tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra takımla birlikte akşam yemeği yedi. Çavuşoğlu, son 2 maçta şanssızlıklar yaşamasına rağmen Alanyaspor'un oynadığı futbolla herkesin sevgisini ve saygısını kazandığını söyledi. Çavuşoğlu, "Hocanız ve ekibini zaten seviyoruz ve güveniyoruz. Ara sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile de Alanyaspor hakkında konuşuyoruz. Daha doğrusu her maçtan sonra konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız da Erol Hocayı çok seviyor. Yendiğiniz zaman seviniyor. Yenildiğiniz de veya berabere kaldığınızda ise üzülüyor" ifadelerini kullandı.