Davraz sezona hazır

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Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve sezon öncesi hazırlıklar tamamlanan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde yeni sezon hedefi 1 milyon ziyaretçi olarak belirlendi. Merkeze restoranlar, süit odalar, kayak odaları ve mescitlerin bulunduğu günübirlik tesis inşa edildi. Her sene aralıkta başlayıp mayısa kadar devam eden kayak sezonunun yanında sıra 45 bin metrekarelik alana ekilen gül ve lavanta sayesinde yaz aylarında da kayak merkezine ziyaretçilerin ilgisi çekilmek isteniyor.Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayak severlerin sıklıkla tercih ettiği merkezde, Spor Toto ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle olimpik spor salonunun da inşaatı devam ediyor. Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresince gölet çalışması yürütülen merkezde, ayrıca yapay kardan kayak pistleri yapılması planlanıyor.Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, kayak sezonun karın yağma oranına göre 15-20 Aralık gibi açılacağını söyledi. Merkeze 2.8 kilometrelik yeni bir telesiyej yapımına başlandığını belirten Zadeoğlu, "Bu yıl yaptığımız düzenlemeler ve iyileştirmeler ile ziyaretçi sayısının 800 binden 1 milyona çıkmasını bekliyoruz" dedi.