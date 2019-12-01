Esnaf yıpranma hakkı istiyor

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ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların yoğun tempoda ve zor şartlarda çalıştıklarını belirterek emeklilikte yıpranma payı hakkı verilmesini istedi. Esnafın, en uzun prim gün sayısını ödeyen sigortalı olduğunu belirten Dere, "Esnaf ve sanatkarlarımız toplumda en çok çalışan kesimlerden biri olmasına rağmen, 9000 gün prim ile emeklilikte en uzun prim gün sayısını ödüyor. SSK'lı çalışanlar ise 7 bin 200 prim gününde emekli oluyor. Gece gündüz demeden dükkanının başında duran, günlük ortalama 12-18 saat arasında çalışan esnafımıza mutlaka yıpranma payı hakkı verilmeli ve mevcut prim gün sayısı düşürülmelidir" dedi.AESOB Dere, "Esnaf ve sanatkar toplumda en fazla çalışan kesimdir. SSK'lılar 8 saat çalışırken, sabah 05.00'te dükkanı açıp gece 24.00'e kadar çalışan esnaf ise SSK'lının iki katından fazla mesai yapıyor. Esnafın ödemesi gereken prim gün sayısı daha fazla. Esnaf ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e denk geliyor. Sosyal güvenlikte norm birliğin için emeklilik süreleri eşitlenmelidir" diye konuştu.