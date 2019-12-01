İspanyolları bile şaşırttık

BUGÜN NELER OLDU

İSPANYA'NIN Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Türkiye ve İspanya arasındaki ikili ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette gündem turizm oldu. Görüşmede, Türkiye'nin daha önce turizmde örnek aldığı ülkelerden birisi olan, ancak son yıllarda turizmde yarıştığı İspanya'nın Ankara Büyükelçisi, "Duyuyoruz ki her hafta rekorlar kırıyorsunuz. Sizin turizmi nasıl yönettiğinizi görmek istiyoruz" dedi.Antalya'nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Vali Karaloğlu ise bu yıl iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Karaloğlu, Türkiye ve İspanya'nın turizm konusunda tatlı bir rekabet içerisinde olduğuna işaret ederek, "Birbirimizi aslında takip ediyoruz. Türkiye ve Antalya turizmi 2016'daki krizden sonra hızlı bir çıkışa başladı. 2019 yılında Antalya şu ana kadar turizmde yüzde 17'lik bir büyüme gerçekleştirdi. Son 3 yıldır büyümemiz çift haneli" diye konuştu.İSPANYA ile Türkiye'nin üst düzey siyasi ilişkilerinin yanı sıra ticari ilişkilerinin de olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Bugün rakamlara baktığımızda 2018 yılında ticari hacmimiz 13 milyar doları geçmiş. İki şehir arasındaki ilişkileri daha güçlü kılarsak daha da büyütebiliriz. Biz de turizm ve örtü altı üretim çok güçlü, İspanya'nın sahil kısımlarındaki şehirlerde de çok güçlü" ifadelerini kullandı.