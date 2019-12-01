Okulda renkli eğitim

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da iki okulda veliler ve bir öğretmeni yaptığı sihirli dokunuşlarla ortaya çıkan değişim Türkiye'ye örnek oldu. İlkokulun duvarlarını anneler boyayıp rengarenk hale getirdi. Bir öğretmen ise görev yaptığı imam hatip lisesini el becerisi ile dekore edip yaşam alanı haline getirdi.Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu tarafından Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nde açılan anaokulu sınıfının duvarlarını veliler çocuklarıyla birlikte dizayn etti. Halk Eğitim Merkezi tarafından kullanılmayan bir oda anaokuluna tahsis edilirken veliler çocuklarının eğitim göreceği sınıfın duvarlarını renklerdi. Eline fırçaları alan çoğu ev kadını olan veliler renkli boyalarla duvarlara şekiller yaptı. Sınıfın duvarlarında Yörük-Türk hayatını anlatan yerli ve milli çizgi film karakteri 'Maysa' ile 'Bulut' figürlerinin çizilmesine önem gösterildi. Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı, merkezde eğitim görecek çocukların resmi bir kurum havasından uzaklaştırmaları için velileri de işin içine katarak samimi bir ortam sağladıklarını söyledi. Veli ve çocukların gayretleriyle kısa sürede odanın çehresinin değiştiğini belirten Çarkcı, minik öğrencilerin renkli masal dünyasında daha iyi eğitim göreceğini söyledi. Anneler, çocuklarıyla birlikte ellerinin izini bahçe duvarına bırakarak, "Bizde varız" mesajı verdi.ANTALYA Finike'de ise 10 yıl polislik yaptıktan sonra Din Kültürü Öğretmeni olarak Eroğlu Nuri İmam Hatip Lisesi'nde göreve başlayan İlhan Sevim, yaptığı dekotarif uygulamalarla okulun çehresini değiştirdi. Okulda müdür yardımcısı da olan Sevim, farklı okullardan topladığı kullanılmayan sıraları okuldaki atölyede değerlendirerek, kitaplık, biblo ve saksı gibi eşyalar yaptı. Okulun koridorları yapılan iç mimari çalışmasıyla okuldan çok sanat galerisine dönüştü.İlhan Sevim, okulun koridorlarının sanat sokak haline dönüştürülürken edebiyat sokağı ve tarih sokağı isimleri verildi. Eskiden marangozluk ve kaynakçılık yaptığını ifade eden İlhan öğretmen, "Okulun yapıldığı 2017'de sıfır öğrencimiz vardı. Daha sonra 20 öğrenciye ulaştık. Sonra mevcudumuz 100'e ulaştı. Bu yıl ise 174 mevcudumuz var. Gelecek yıl hedefimiz 240 öğrenciye eğitim vermek" dedi. Okulun güzelleşmesiyle birlikte öğrenci sayısının artmasının aynı doğrultuda olduğunu belirten Sevim, ilçedeki en başarılı 2'nci okul olduklarını ifade etti.