Otobüste okudular

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ANTALYA Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından vatandaşlar arasında farkındalık oluşturarak kitap okumayı artırmak amacıyla toplu taşıma araçlarında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay'ın koordinasyonunda bir grup vatandaş ve öğrencinin katılımıyla şehir içi yolcu otobüsünde kitap okundu.Kütüphane Müdürü Oktay, etkinliğin amacının insanlarda okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Oktay, "Günümüzde kent yaşantısının vazgeçilmezi olan toplu taşıma araçları yaşamı kolaylaştırırken, farklı seçenekler de sunmakta. Büyük kentlerde insanın yaklaşık 1 saati toplu taşıma araçlarında geçiyor. Son dönemde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte cep telefonundan video izlenmesi en çok başvurulan eylem. Biz, insanların toplu taşıma araçlarında geçirdikleri bu süreyi kitap okuyarak geçirmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz" dedi. Etkinliğe katılan emekli edebiyat öğretmeni Vildan Güzel, kendisinin 4 kitap yazdığını aktarırken, "Okumak güzel bir duygu, güzel bir uğraş. Toplu taşıma araçlarında veya kalabalık yerlerde okumak, okumaya farkındalık yaratmak için çok özel bir çalışma" diye konuştu.