Pikan cevizinin kilosu 40 lira

BUGÜN NELER OLDU

AMERİKA kıtası menşeli bir tür olan ve Türkiye'ye ilk olarak 1953'te getirilen pikan cevizinde hasat dönemi başladı. Klasik cevize göre çok daha farklı bir görünüm ve ince kabuğa sahip pikan cevizinin Türkiye'deki üretimi yaklaşık 2 bin tona çıktı. Türkiye'deki ilk çalışmalar, 1953 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) merkez bahçesinde başlatıldı. 1969'da İsrail'den pikan cevizine ait 25 türün fidanlarını getirdi. BATEM'in merkez bahçesi ve Kadriye'deki 600 dönümlük alanın 50 dönümünde fidanlar dikildi. Cevizin kilosu bu sayede 150 liradan 40 lira kadar düştü.