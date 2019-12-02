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Akademisyenlerin 12 yıl önceki sır ölümü

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Akademisyenlerin 12 yıl önceki sır ölümü
Isparta'da 2007'de 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında yaşamını yitiren aralarında Prof. Dr. Engin Arık'ın da olduğu akademisyenler için kazanın 12'nci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Bir grup akademisyen, Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesindeki ve diğer akademisyenler için yapılan anıtın önünde saygı duruşunda bulundu.

MİLLİ VE YERLİ PROJE
Prof. Dr. İskender Akkurt, kazada yaşamını yitiren akademisyenlerle kaza öncesinde atom çekirdeğini parçalamak için proje yürüttüklerini söyledi. Prof. Dr. Abdullah Kaplan ise 150 bilim insanının görev aldığı projeyi tamamlama sözü verdi.
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