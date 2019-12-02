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Alanya moral buldu

Haftalardır takım olarak iyi futbol oynadıklarını ama sonuca gidemediklerini ifade eden Alanyaspor Teknik Direktörü , 5 gollü Ankaragücü ile moral bulduklarını söyledi

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 2.12.2019
Alanya moral buldu
Gol orucunu MKE Ankaragücü karşısında 5 golle bozan Aytemiz Alanyaspor'da yüzler gülüyor... Süper Lig'in 13'üncü haftasında 4 hafta sonra galibiyet alarak maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya tırmanan turuncuyeşilli takımın teknik direktörü Erol Bulut, iyi bir oyunla aldıkları galibiyet ile moral bulduklarını açıkladı.

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Uzun süredir takım olarak iyi futbol oynadıklarını ama sonuca gidemediklerini söyleyen Erol Bulut, "Haftalardır yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremiyorduk. O açıdan moralimiz biraz düşmüştü. Haftalardır kazanamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman otomatikman futbolcular da etkileniyor ama şükürler olsun bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0'lık bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.
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Alanya moral buldu
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