Alanya moral buldu

Gol orucunu MKE Ankaragücü karşısında 5 golle bozan Aytemiz Alanyaspor'da yüzler gülüyor... Süper Lig'in 13'üncü haftasında 4 hafta sonra galibiyet alarak maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya tırmanan turuncuyeşilli takımın teknik direktörü Erol Bulut, iyi bir oyunla aldıkları galibiyet ile moral bulduklarını açıkladı.
BU KEZ ŞANS KAÇMADI!
Uzun süredir takım olarak iyi futbol oynadıklarını ama sonuca gidemediklerini söyleyen Erol Bulut, "Haftalardır yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremiyorduk. O açıdan moralimiz biraz düşmüştü. Haftalardır kazanamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman otomatikman futbolcular da etkileniyor ama şükürler olsun bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0'lık bir galibiyet aldık"
ifadelerini kullandı.