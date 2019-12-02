Alanya moral buldu

BUGÜN NELER OLDU

Gol orucunu MKE Ankaragücü karşısında 5 golle bozan Aytemiz Alanyaspor'da yüzler gülüyor... Süper Lig'in 13'üncü haftasında 4 hafta sonra galibiyet alarak maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya tırmanan turuncuyeşilli takımın teknik direktörü Erol Bulut, iyi bir oyunla aldıkları galibiyet ile moral bulduklarını açıkladı.Uzun süredir takım olarak iyi futbol oynadıklarını ama sonuca gidemediklerini söyleyen Erol Bulut,ifadelerini kullandı.