Antalya uğurlu geldi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Spor Salonu'nda 26 Kasım'da başlayan ve 70 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.Gülşah Kıyak ile Duygu Turan'ın ardından müsabakaların son gününde altın madalya kazanan isim Emine Arslan oldu. Full contact 52 kilo final maçında Rus rakibi Alena Bashmakova'yı 2- 1 kazanan milli sporcu, ringde büyük sevinç yaşadı.Dünya şampiyonu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren