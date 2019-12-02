Baba ve oğulları sıra arkadaşı oldu

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Antalya'daiki oğluyla Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan emekli Veysel Düzcan'ın, çocuklarıyla geçirdiği öğrencilik hayatı gülümsetiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yaparken Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ön lisans ve aynı üniversitenin 4 yıllık İşletme Bölümü'nü bitiren 50 yaşındaki Veysel Düzcan, 2015'te emekli oldu. Emeklilikten sonra eğitimine devam eden Düzcan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Giresun Üniversitesi'ni kazandı.Burada iki yıl eğitim gören Düzcan, Ordu Üniversitesi'nde okuyan küçük oğlu Alper Düzcan (20) ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. Antalya'ya gelen Düzcan, aynı fakültede yüksek lisans yapan diğer oğlu Ayberk Düzcan'ın (25) öğrenci evine yerleşti. Fakültede üçüncü sınıf okuyan Alper, yüksek lisans yapan Ayberk ve son sınıfta okuyan babanın, akademik kariyer için verdiği mücadele takdir topluyor. Düzcan ailesi, fakültede bazı dersleri çakışınca aynı sırayı paylaşıyor. Evde yemek, ütü ve temizlik işlerini sırasıyla yapan baba ve çocuklarının yaşantısı ilgi çekiyor.