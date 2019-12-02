Enstrümanlarla şov yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Buyıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko konseriyle son buldu. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği konser, dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Grinko, unutulmaz konserinde piyanonun yanı sıra; gitar ve davul çaldı. Grinko'nun enstrümanlarla yaptığı şovlar izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.16 Kasım'da başlayan festival dünyaca ünlü isimleri ağırladı. Müzik şöleni yaşanan festivalin kapanış konserinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Grinko'ya teşekkür plaketi ve çiçek verirken, hem dünyaca ünlü piyaniste hem de festival boyunca konserlere yoğun ilgi gösteren tüm Antalyalılara teşekkür etti.