Film sahnesi gibi çatışma

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da, eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü tutuklandı. Olayın anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Laf atma nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma, eğlence merkezi çıkışında kavgaya dönüşürken, bir kişinin silahını çekmesiyle kurşunlar havada uçtu. Çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 4 kişi yaralandı. Görüntülerde karın ve bacak bölgesinden isabet alan yaralıların iş yerine sürünerek girdiği yer alıyor. Olay, Lara'da 17 Kasım'da yaşanmıştı.