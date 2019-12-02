İspanya’dan büyük onur

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Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve İspanya Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası törenle verildi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Büyükelçisi Gonzalez Barba, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda davetli katıldı.İspanya Büyükelçisi Gonzalez Barba, Hasan Akıncıoğlu sayesinde İspanya'nın Antalya'da çok güzel temsil edildiğini belirterek, bu nişanın çok gecikmeli olduğunu aktardı. Konuşmasının ardından Barba, alkışlar eşliğinde kendi alanlarında üstün başarı gösteren İspanyol vatandaşlarına ve ayrıca İspanya ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkiler açısından üstün hizmetler gösterenlere verilen nişan ve madalyayı taktı.Hasan Akıncıoğlu da 35 sene önce konsolosluk öyküsünün başladığını söyledi. İspanya ve Antalya'nın çok benzer özellikleri olduğunu aktaran Akıncıoğlu, "Turizmin ilk yıllarında İspanya'dan Antalya'ya ticari heyetlerin gelmesinde aracı oldum. Gelen heyetler bizim turizmcilere destek oldu. Şimdi bizim turizmciler İspanya'ya kadar ürünlerini satar oldu. İlk raylı sistemin vagonları İspanya'da satın aldık. Bazı tarım firmalarımız İspanya'da tohumlarını satıyor. Bunlar benim için gurur vesilesi" dedi.